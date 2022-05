মিয়ানমারে ভূমিকম্প, কেঁপেছে দেশের পার্বত্যাঞ্চলও

মিয়ানমারের ফালাম শহরে আঘাত হেনেছে ৪ দশমিক ৯ মাত্রার এক ভূমিকম্প। এর প্রভাব অনুভূত হয়েছে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বের পার্বত্যাঞ্চলেও। বাংলাদেশ সময় রাত ৯টা ১৫ মিনিটে আঘাত হানে এ ভূকম্পন।

ইউরোপীয়-ভূমধ্যসাগরীয় ভূকম্পন কেন্দ্রের (ইএমএসসি) তথ্যমতে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল মিয়ানমারের মনিওয়া শহর থেকে ১১৫ কিলোমিটার পশ্চিম-উত্তরপশ্চিমে। কেন্দ্রের গভীরতা ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ৮০ কিলোমিটার গভীরে।

