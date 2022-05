জীবন বাজি রেখে ৮ তলার ওপর থেকে শিশুকে বাঁচালেন তিনি

নিজের জীবন বাজি রেখে ১০০ ফুট ওপর থেকে একটি শিশুকে বাঁচালেন এক ব্যক্তি। কাজাখস্তানের ওই ব্যক্তি এখন রীতিমত হিরো। তিন বছরের একটি শিশু জানালা ধরে ঝুলে ছিল। সে সময় নিজের বিপদ জেনেও শিশুটিকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন ওই ব্যক্তি।

ব্রিটেনভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ইন্ডিপেন্ডেন্টের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, গত বুধবার কাজাখস্তানের রাজধানী নুর-সুলতানে ওই ঘটনা ঘটেছে। শিশুটির মা তাকে রেখে কেনাকাটা করতে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে শিশুটি কুশন আর খেলনা ব্যবহার করে জানালায় উঠে যায়। ভাগ্যক্রমে সে জানালায় ঝুলে ছিল।

ঠিক সে সময়ই কাজে যাচ্ছিলেন শনতাকবায়েভ সাবিত। তিনি দেখেন অনেক মানুষ জড়ো হয়েছে। পরে আসল ঘটনা বুঝতে পারেন।

এই ঘটনা দেখেই দ্রুত শিশুটিকে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নেন সাবিত। তিনি তড়িৎ গতিতে ওই ভবনে ওঠেন। শিশুটি যেখানে ঝুলে ছিল তার নিচের তলার জানালা দিয়ে বের হয়ে শিশুটিকে টেনে ধরেন তিনি। এরপর শিশুটিকে জানালা দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে দেন।

এত উচু থেকে পরেও যেতে পারতেন সাবিত। কিন্তু তা জেনেও তিনি শিশুটিকে উদ্ধারে এগিয়ে আসেন।

Day 588: Let’s have more nice things...



...Like incredibly brave & quick-thinking hero, Sabit Shontakbaev jumping into action when he spotted a girl hanging from an 8th story window, 80ft up.#MoreNiceThings pic.twitter.com/4SHfRCgnaq