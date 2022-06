মুম্বাইয়ে চার তলা ভবন ধসে নিহত এক

ভারতের মুম্বাইয়ে চার তলা একটি ভবন ধসে একজন নিহত হয়েছেন। ভবন ধসে আহত হয়েছেন আরও ১১ জন। ধ্বংসস্তূপে এখনো আটকা পড়ে আছেন আরও পাঁচজন। সোমবার রাতে কুরলার নায়েক নগর সোসাইটিতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি) কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে এ পর্যন্ত ১২ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় এক ব্যক্তি মারা গেছেন।

এখনো উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে দেশটির ফায়ার সার্ভিস ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ। শিবসেনা নেতা আদিত্য ঠাকরে গতরাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

One dead, 8 rescued in #KurlaBuildingCollapse , more feared trapped #VIDEO #MumbaiBuildingCollapse pic.twitter.com/b85auJM8dg