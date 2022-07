শিক্ষার্থীকে দিয়ে গা-হাত টেপাচ্ছেন শিক্ষিকা, ভিডিও ভাইরাল

স্কুলে শিক্ষার্থীদের পড়ানোই একজন শিক্ষকের কাজ। তার বদলে শ্রেণিকক্ষে আরামের বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, তার হাত ম্যাসাজ করে দিচ্ছিল এক খুদে শিক্ষার্থী।

অনেকে মনে করেন, এমনটা হয়তো প্রতিদিনই চলতো। কিন্তু এবারে প্রবল চাপে পড়েছেন উত্তরপ্রদেশের একটি সরকারি স্কুলের ওই শিক্ষিকা। কারণ খুদে ছাত্রকে দিয়ে গা-হাত টেপানোর ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। এই ঘটনায় নিন্দার ঝড় ওঠার পড়েই নড়েচড়ে বসেছে রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তর। ওই শিক্ষিকাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের হরদইয়ের পোখারি প্রাইমারি স্কুলের। অভিযুক্ত শিক্ষিকার নাম উর্মিলা সিং। উর্মিলা এখন অনলাইন দুনিয়ায় ভাইরাল। যে ভিডিও নিয়ে এত অভিযোগ সেখানে দেখা গিয়েছে, শ্রেণিকক্ষে একটি চেয়ারে বসে শিক্ষিকা উর্মিলা সিং। পাশে দাঁড়িয়ে তার বাঁ হাত ম্যাসাজ করে দিচ্ছে এক খুদে শিক্ষার্থী। বাকিরা নিজেদের মতো আছে, কথা বলছে, খেলছে।

School teacher is sitting comfortably and pressing her hands with the children of the class in Uttarpradesh Hardoi

Action initiated by concern authorities

Bringing shame to such noble profession #Hardoi pic.twitter.com/yRRSUCs6lH