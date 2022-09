জয়ী হয়েই পরের নির্বাচনে নজর লিজের, জ্বালানি সংকট মোকাবিলার ঘোষণা

দলীয় সদস্যদের ভোটে জয়ী হয়ে সমর্থকদের পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তার অনুসারীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস। বলেছেন, দলের সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত হওয়া তার জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক ঘটনা।

সোমবার (৫ সেপ্টেম্বর) ব্রিটিশ সময় বেলা সাড়ে ১১টায় (বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে ৫টায়) ঘোষণা করা হয় যুক্তরাজ্যের নতুন প্রধানমন্ত্রীর নাম। এতে প্রতিদ্বন্দ্বী ঋষি সুনাককে বিপুল ব্যবধানে হারিয়েছেন তিনি।

সাধারণ ভোটারদের বদলে এবারের নতুন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে বেছে নিয়েছেন ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির ১ লাখ ৬০ হাজার সদস্য। সবশেষ ১১ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর (এডওয়ার্ড হিথের পর থেকে) মধ্যে সাধারণ নির্বাচনে জয়ী না হয়েই ডাউনিং স্ট্রিটে প্রবেশ করা ষষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হলেন লিজ ট্রাস।

ভোটের ফল ঘোষণার পর লিজ ট্রাস তার প্রথম ভাষণের শুরুতেই পরিবার, বন্ধু ও সমর্থকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তাকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ফেলা ঋষি সুনাকের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান লিজ। বলেন, এটি কনজারভেটিভ পার্টিতে প্রতিভার ব্যাপ্তি ও গভীরতা দেখিয়ে দিয়েছে।

I am honoured to be elected Leader of the Conservative Party.



Thank you for putting your trust in me to lead and deliver for our great country.



I will take bold action to get all of us through these tough times, grow our economy, and unleash the United Kingdom’s potential. pic.twitter.com/xCGGTJzjqb