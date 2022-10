টুইটার চুক্তি: বিচার এড়াতে আবারও মত বদলালেন ইলন মাস্ক

টুইটার কেনার চুক্তি বাতিলের প্রচেষ্টা থেকে সরে এলেন ইলন মাস্ক। গত এপ্রিলে সই হওয়া ৪ হাজার ৪০০ কোটি মার্কিন ডলারের চুক্তি আবারও সক্রিয় করেছেন তিনি। আদালতে বিচারের মুখোমুখি হওয়া এড়াতেই বিশ্বের শীর্ষধনী এ ব্যবসায়ী চুক্তিটি পুনর্বহাল করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। খবর ব্লুমবার্গের।

যুক্তরাষ্ট্রের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের তথ্য বলছে, গত সোমবার (৩ অক্টোবর) টুইটারকে দেওয়া এক চিঠিতে এই প্রস্তাব দিয়েছেন ইলন মাস্ক। এ খবর প্রকাশ হতেই নিউইয়র্কে টুইটারের শেয়ারের দর ২২ শতাংশ বেড়ে ৫২ ডলারে পৌঁছায়।

সান ফ্রান্সিসকো-ভিত্তিক সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিটি বলেছে, তারা ইলন মাস্কের চিঠি পেয়েছে। এ বিষয়ে তাকে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো হবে সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেনি টুইটার। শুধু বলেছে, সর্বসম্মত মূল্যেই চুক্তিটি সম্পন্ন করতে চায় তারা।

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app

গত এপ্রিলে সোশ্যাল মিডিয়া জায়ান্ট টুইটার কিনতে চুক্তি করেন টেসলা প্রধান ইলন মাস্ক। তবে এরপর থেকেই যেন তার আগ্রহ কমতে থাকে। প্রকাশ্যে তিনি টুইটার কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করেন, এর প্রকৃত মূল্য নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এবং শেষপর্যন্ত মত পরিবর্তন করে চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দেন।

ইলন মাস্ক গত জুলাই মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি থেকে বেরিয়ে যান। এরপর ক্রয় প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে বাধ্য করার জন্য ডেলাওয়্যার চ্যান্সারি আদালতে তার নামে মামলা করে টুইটার কর্তৃপক্ষ। আগামী ১৭ অক্টোবর এর শুনানি শুরু হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু মঙ্গলবার (৪ অক্টোবর) ডেলাওয়্যারের বিচারক মামলাটি এখন কীভাবে এগোবে সে বিষয়ে একটি প্রস্তাব নিয়ে যেতে উভয়পক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। এর সম্ভাব্য সমাধানগুলো হচ্ছে- টুইটার কর্তৃপক্ষ মামলাটি খারিজ করবে অথবা চুক্তি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বিচারকের এখতিয়ার বজায় থাকবে।

তবে ইলন মাস্ক চুক্তি পুনর্বহালের ঘোষণা দেওয়ার ফলে তিনি টুইটারের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ এনেছিলেন, আদালতে সেগুলোর বিষয়ে সম্ভবত আর কোনো কথা হবে না। মাস্কের অন্যতম প্রধান অভিযোগ ছিল, প্রকৃত ব্যবহারকারীর সংখ্যা নিয়ে তাকে ভুল তথ্য দিয়েছে টুইটার।

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn