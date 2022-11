রহস্যজনকভাবে মঞ্চ থেকে নেমে গেলেন ঋষি সুনাক

কপ-২৭ এর একটি সাইড লাইন বেঠক চলছে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্যের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। কিন্তু হঠাৎ করে তাকে মঞ্চ থেকে দ্রুত নেমে যেতে দেখা যায়। এক পর্যায়ে ওই রুম থেকেই বেরিয়ে যান তিনি। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার (৭ নভেম্বর)।

এ সম্পর্কিত একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন সাংবাদিক ও কার্বন ব্রিফের পরিচালক লিও হিকম্যান। এতে দেখা যায়, রুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে তার সঙ্গে বেশ কিছু সহযোগী ছিল।

ভিডিও প্রকাশ করে হিকম্যান লিখেছেন, এই মাত্র অনুষ্ঠান রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। অনুষ্ঠানের মাঝামাঝি সময়ে এই ঘটনা ঘটে।

হিকম্যান বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক সম্মেলনের এক বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। এক পর্যায়ে তার সহযোগীরা সুনাককে থামিয়ে দেন। প্রথমে দুইজন সহযোগী তার কাছে আসে। এরপরই মঞ্চ থেকে নেমে যান তিনি।

তিনি বলেন, ঋষি সুনাক মঞ্চ থেকে নামার দুই মিনিট আগে একজন সহযোগী তার কাছে আসেন। এরপর এক মিনিটেরও বেশি সময় ধরে ঋষি সুনাকের কানে কানে কথা বলেন ওই সহযোগী। পরে কিছুটা দ্বিধায় পরে যান ঋষি। অবশেষে অন্য সহযোগীর সিদ্ধান্তে তিনি স্থান ত্যাগ করেন।

এদিকে ঋষি সুনাকের এমন সিদ্ধান্তের ফলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক জল্পনা শুরু হয়েছে।

তবে এ বিষয়ে ডাউনিং স্ট্রিট থেকে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। অনেকেই মনে করছেন জলবায়ু সম্মেলনের মূল অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি নিতেই তিনি ওই সিদ্ধান্ত নেন।

UK prime minister @RishiSunak has just been rushed out of the room by his aides during the middle of the launch for forests partnership at #COP27 pic.twitter.com/OQy9TYkqpX