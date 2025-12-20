  2. আন্তর্জাতিক

ইতালিতে মাদকবিরোধী অভিযান: গ্রেফতার ৩৮৪, জব্দ ১ দশমিক ৪ টন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৯ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
ইতালি সব শহরে ব্যাপক আকারে মাদকবিরোধী অভিযান/ ছবি : এএফপি

ইউরোপের দেশ ইতালি সব শহরে ব্যাপক আকারে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেছে দেশটি পুলিশ বাহিনী। এ অভিযানে সারাদেশে মোট৩৮৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ১ দশমিক ৪ টন মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) ইতালিয়ান পুলিশ বাহিনী এসব তথ্য জানিয়েছে।

পুলিশের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই অভিযানের পাশাপাশি ৬৫৫ জনকে তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে যাদের মধ্যে রয়েছে ৩৯ জন নাবালক। জব্দ করা হয়েছে ৩৫ কেজি কোকেইন এবং ৪০ টির বেশি আগ্নেয়াস্ত্র।

এই অভিযান শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) কয়েকটি প্রদেশে সম্পন্ন হয়। তল্লাশির সময় তিনটি শহরের পাঁচটি গাজার দোকান সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ৩১২টি তল্লাশিতে ২৯৬ কেজি গাঁজা এবং গাঁজার পন্য জব্দ করা হয়েছে। এগুলো প্রাথমিক পরীক্ষায় অবৈধ মাদক হিসেবে শনাক্ত করা হয়েছে।

গাঁজাসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে গত জুন মাসে একটি নিরাপত্তা ডিক্রি অনুমোদন করেছে ইতালি।

সূত্র : আনাদোলু এজেন্সি

