কিয়েভে বাইডেন

আকস্মিক সফরে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে পৌঁছেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। প্রায় এক বছর ধরে ইউক্রেন রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধের মধ্যে এটাই বাইডেনের প্রথম কিয়েভ সফর। খবর বিবিসির।

প্রতিবেশী পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেজ দুদার সঙ্গে সাক্ষাতের পরই কিয়েভে এই আকস্মিক সফরে গেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

গত শুক্রবার (১০ ফেব্রুয়ারি) হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি কারিন জ্যঁ-পিয়েরে জানান, প্রেসিডেন্ট বাইডেন আগামী ২০ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি পোল্যান্ড সফর করবেন। এসময় তিনি পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেজ দুদার সঙ্গে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করবেন।

