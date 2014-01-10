শর্তসাপেক্ষে ভেনেজুয়েলার বর্তমান সরকারের সঙ্গে কাজ করবে যুক্তরাষ্ট্র: রুবিও

শর্তসাপেক্ষে ভেনেজুয়েলার বর্তমান সরকারের সঙ্গে কাজ করবে যুক্তরাষ্ট্র: রুবিও
শর্তসাপেক্ষে ভেনেজুয়েলার বর্তমান সরকারের সঙ্গে কাজ করবে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন, ভেনেজুয়েলার বর্তমান নেতৃত্ব যদি ‘সঠিক সিদ্ধান্ত’ নেয়, তাহলে তাদের সঙ্গে কাজ করতে যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত।
রোববার (৪ জানুয়ারি) ‘বিতর্কিত’ অভিযানে তেলসমৃদ্ধ দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি করে অপসারণ করে যুক্তরাষ্ট্রে আনার পর এমন মন্তব্য করলেন রুবিও।
সিবিএস নিউজের ‘ফেস দ্য নেশন’ অনুষ্ঠানে রুবিও বলেন, তারা কী করে, সেটার ভিত্তিতেই আমরা সবকিছু মূল্যায়ন করবো। তিনি আরও বলেন, আমি এটুকু জানি যে যদি তারা সঠিক সিদ্ধান্ত না নেয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র একাধিক উপায়ে প্রভাব খাটাবে।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) যুক্তরাষ্ট্রের কমান্ডো বাহিনী ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসের একটি কম্পাউন্ড থেকে নিকোলাস মাদুরোকে আটক করে। ঝুঁকিপূর্ণ এই অভিযানে যুদ্ধবিমান, হেলিকপ্টার, যুদ্ধজাহাজ ও স্থলবাহিনী অংশ নেয়। বর্তমানে মাদুরো নিউইয়র্কের একটি আটক কেন্দ্রে রয়েছেন ও তার বিরুদ্ধে ফেডারেল মাদক পাচার ও অস্ত্র সংক্রান্ত অভিযোগে সোমবার (৫ জানুয়ারি) আদালতে হাজিরা দেওয়ার কথা রয়েছে।
রুবিওর বক্তব্যে শনিবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া কিছু ব্যতিক্রমধর্মী মন্তব্যের সুর নরম হতে দেখা যায়। সেদিন ট্রাম্প বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলাকে ‘চালাবে’ ও প্রয়োজনে সামরিকভাবে ‘বুটস অন দ্য গ্রাউন্ড’ অর্থাৎ পদাতিক সেনা পাঠাতে তিনি পিছপা হবেন না।
এর বিপরীতে, রুবিও স্পষ্ট করে জানান যে ওয়াশিংটন মাদুরোর ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজ ও অপসারিত নেতার মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যদের সঙ্গে কাজ করার জন্য প্রস্তুত।
রুবিও আরও যোগ করেন, আমরা তাদের মূল্যায়ন করবো তারা সামনে এগিয়ে কী করে তার ভিত্তিতে। এই মুহূর্তে তারা প্রকাশ্যে কী বলছে তার ওপর নয়, অতীতে অনেক ক্ষেত্রে তারা কী করেছে তার ওপরও নয়, বরং তারা ভবিষ্যতে কী করে সেটার ওপর।
আবার রুবিও এ কথারও কোনো ইঙ্গিত দেননি যে ট্রাম্প প্রশাসন ভেনেজুয়েলার সেই বিরোধী নেতাদের সমর্থন দেবে, যাদেরকে আগে ওয়াশিংটন দেশটির বৈধ নেতৃত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল।
ভেনেজুয়েলার বিরোধীদলীয় নেতা ও গত বছরের নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মারিয়া কোরিনা মাচাদোকে সমর্থন দেওয়া হবে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে রুবিও বলেন, তার প্রতি তার ‘প্রশংসা’ রয়েছে। তবে তিনি এ বিষয়ে কোনো দাবি তোলেননি যে মাচাদো অথবা ২০২৪ সালের নির্বাচনে তার দলের প্রার্থী এদমুন্দো গনসালেস উরুতিয়া অন্তর্বর্তী নেতা হবেন।
রুবিও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র জাতি গঠনের জটিলতায় জড়িয়ে পড়তে চায় না। পুরো পররাষ্ট্রনীতি কাঠামো মনে করে সবকিছুই লিবিয়া, সবকিছুই ইরাক, সবকিছুই আফগানিস্তান। তিনি অতীতের মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের উদাহরণ টানেন। তিনি যোগ করেন, এটি মধ্যপ্রাচ্য নয়। আর এখানে আমাদের মিশন একেবারেই ভিন্ন।
তিনি জানান, যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার ওপর চাপ অব্যাহত রাখবে। সেই সঙ্গে ক্যারিবীয় সাগরে যুক্তরাষ্ট্রের বড় নৌ-বহরের উপস্থিতি ও তেল রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।
সূত্র: এএফপি
এসএএইচ