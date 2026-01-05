জাবিতে র্যাগজোনে মদ-গাঁজা জব্দ, সিলগালা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) শিক্ষা সমাপনী উৎসব ‘র্যাগ’ পালনের জন্য নির্ধারিত ৪৫তম ব্যাচের র্যাগজোনে অভিযান চালিয়ে মদ, গাঁজাসহ বিভিন্ন মাদকদ্রব্য এবং ব্যবহৃত বিছানাপত্র জব্দ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এতে অনির্দিষ্টকালের জন্য র্যাগজোনটি সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে।
রোববার (৪ জানুয়ারি) বিকেল ৫টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন চত্বর সংলগ্ন র্যাগজোনে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সোহেল আহমেদ, প্রো-ভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, প্রক্টর ড. এ. কে. এম. রাশিদুল আলম, জাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক আহসান লাবিবসহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা।
অভিযান শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. এ. কে. এম. রাশিদুল আলম বলেন, আমরা অভিযানে মদের বোতল, মাদকদ্রব্য এবং ব্যবহৃত বিছানাপত্র উদ্ধার করেছি। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ড আর না ঘটে, সেজন্য ভবনটি সিলগালা করা হয়েছে। এছাড়া ভবনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্টেট শাখার অধীনে স্থানান্তরের পরিকল্পনাও রয়েছে।
প্রো-ভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সোহেল আহমেদ বলেন, ৪৫তম ব্যাচের সমাপনী উৎসব পালনে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই ভবনটি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। নিয়ম অনুযায়ী অনুষ্ঠান শেষে ভবনের চাবি প্রশাসনের কাছে বুঝিয়ে দেওয়ার কথা থাকলেও তারা তা করেনি। আজ অভিযানে আমরা এখানে মাদকদ্রব্য ও ব্যবহৃত বিছানাপত্র পাই।
তিনি আরও বলেন, এই এলাকাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকের খুব কাছাকাছি, যেখানে প্রতিবছর অতিথি পাখির সমাগম ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ, প্রাণ-প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার স্বার্থে ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের কর্মকাণ্ড না ঘটে, সেজন্য র্যাগজোনটি অনির্দিষ্টকালের জন্য সিলগালা করা হয়েছে।
রকিব হাসান প্রান্ত/এফএ/এমএস