ক্রিকেটে মজলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, ভিডিও ভাইরাল

ইংল্যান্ড গতবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। জস বাটলারের নেতৃত্বে সেরার খেতাব জিতেছে তারা। সম্প্রতি বিশ্বজয়ী ইংল্যান্ডের এই টিমের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের সঙ্গে দেখা করেছেন। সেখানে ঋষি সুনাক তাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলেন। এমনই একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। খবর এনডিটিভির।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে উপস্থিত ছিলেন জস বাটলার, স্যাম কারান, ক্রিস জর্ডনরা। এক যুগ পর ফের টি-টোয়েন্টিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইংল্যান্ড। ২০২২ আইসিসি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন জস বাটলাররা।

Prime Minister @RishiSunak playing cricket with the #T20 World Cup winning cricket team at 10 Downing Street. pic.twitter.com/Bqh57dVZce