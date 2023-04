মসজিদে তারাবিহর নামাজ পড়াচ্ছেন ইমাম। পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো মুসল্লিরা। এর মধ্যেই হঠাৎ একটি বিড়াল লাফিয়ে ইমামের কাঁধে উঠে বসে। এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে আগের মতোই ধীরস্থিরভাবে নামাজ পড়ানো অব্যাহত রাখেন ইমাম। সম্প্রতি এমন একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার তথ্যমতে, গত সোমবার (৩ এপ্রিল) ঘটনাটি ঘটেছে আলজেরিয়ার আলজিয়ার্স শহরে।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, ইমাম সাহেব মসজিদে নামাজ পড়ানোর সময় হঠাৎ তার শরীর বেয়ে উঠতে শুরু করে একটি বিড়াল। এটি সম্ভবত তার পোষ্য। নামাজের মধ্যে শরীর বেয়ে উঠলেও বিড়ালটিকে সরিয়ে দেওয়ার কোনো চেষ্টা করেননি ইমাম। বরং সে যেন পড়ে না যায় তার জন্য আলতোভাবে ধরে রাখেন তিনি।

A cat jumped on an Imam as he recited a Ramadan prayer during a live broadcast in Algeria pic.twitter.com/hYzbYFW013