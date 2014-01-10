ভেনেজুয়েলায় কেবল একজনই প্রেসিডেন্ট, তিনি মাদুরো: ডেলসি রদ্রিগেজ

ভেনেজুয়েলায় কেবল একজনই প্রেসিডেন্ট, তিনি মাদুরো: ডেলসি রদ্রিগেজ
ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজকে নিয়োগ দিয়েছেন দেশটির সুপ্রিম কোর্ট। দায়িত্ব নেওয়ার আগে তিনি বলেন, এখানে কেবল একজনই প্রেসিডেন্ট আছেন, তিনি হলেন নিকোলাস মাদুরো।
তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভেনেজুয়েলার ওপর একটি ‘অভূতপূর্ব’ সামরিক আগ্রাসন চালানোর অভিযোগ তোলেন। একই সঙ্গে প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রী লেডি সিলিয়া ফ্লোরেসকে ‘অবৈধভাবে অপহরণ’ করা হয়েছে বলেও দাবি করেন ডেলসি রদ্রিগেজ।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) সিনিয়র সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের (ন্যাশনাল ডিফেন্স কাউন্সিল) এক জরুরি বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা তেলেসুর এ তথ্য জানিয়েছে।
ডেলসি রদ্রিগেজ বলেন, এই সামরিক অভিযানের প্রকৃত লক্ষ্য হলো ভেনেজুয়েলায় সরকার পরিবর্তন ঘটানো। তার দাবি, এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র দেশটির জ্বালানি, খনিজ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তিনি এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।
জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের বৈঠকে ডেলসি রদ্রিগেজ নিকোলাস মাদুরো ও সিলিয়া ফ্লোরেসের অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানান। পাশাপাশি ভেনেজুয়েলার স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় নাগরিক নিরাপত্তা সংস্থা এবং জাতীয় শক্তিকে সক্রিয় করার ঘোষণাও দেন তিনি।
ডেলসি রদ্রিগেজ জানান, প্রেসিডেন্ট মাদুরোর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভেনেজুয়েলার জনগণ রাজপথে নেমে এসেছে। তিনি বলেন, সশস্ত্র বাহিনী (এফএএনবি) ও বলিভারিয়ান মিলিশিয়া সক্রিয় করার জন্য প্রেসিডেন্ট মাদুরোর আগের আহ্বানের পর ভেনেজুয়েলার জনগণ রাস্তায় নেমেছে।
তিনি আন্তর্জাতিক সমর্থনের কথাও তুলে ধরেন। ডেলসি রদ্রিগেজ বলেন, চীন, রাশিয়া, লাতিন আমেরিকা, ক্যারিবীয় অঞ্চল, আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলো থেকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে আওয়াজ তুলেছে। তার মতে, এই হামলা বিশ্ব সরকারের জন্য নাড়া দেওয়ার মতো ঘটনা। তিনি এটিকে একটি ‘জায়নবাদী রঙে রঞ্জিত’ ও ‘চরম লজ্জাজনক’ আক্রমণ হিসেবে বর্ণনা করেন।
ডেলসি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের এই আগ্রাসন জাতিসংঘ সনদের ১ ও ২ নম্বর অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। অথচ প্রেসিডেন্ট মাদুরো মার্কিন জনগণের প্রতি বন্ধুত্ব, সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি সম্মানের ভিত্তিতে কূটনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।
এই নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠকের পর ভেনেজুয়েলার সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেন যে, অস্থায়ীভাবে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করবেন ডেলসি রদ্রিগেজ। আদালতের আদেশে বলা হয়, নিকোলাস মাদুরো বর্তমানে দায়িত্ব পালনে ‘বাস্তব ও সাময়িকভাবে অক্ষম’। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম সচল রাখা ও দেশ রক্ষার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সময় শনিবার (৩ ডিসেম্বর) রাতে এ আদেশ জারি করা হয়।
আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ও জাতীয় নিরাপত্তার সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ডেলসি রদ্রিগেজ ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভেনেজুয়েলার বলিভারীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের সব ক্ষমতা, দায়িত্ব ও এখতিয়ার গ্রহণ ও কার্যকর করবেন।
সূত্র: তেলেসুর
এসএএইচ