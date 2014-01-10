মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী

ভেনেজুয়েলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন দেশটির জনগণ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫৬ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ/ছবি: এএফপি

ভেনেজুয়েলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন দেশটির জনগণ। এমন মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। সামরিক অভিযান চালিয়ে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে ‘জোরপূর্বক আটকের’ পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বিবিসির মার্কিন সহযোগী সিবিএস নিউজের সঙ্গে কথা বলেছেন।

তিনি বলেছেন, আমি আমেরিকার জন্য সেরাটাই চিন্তা করবো। আমরা দেখেছি এমন নারী পুরুষ রয়েছেন যারা আমাদের দেশের স্বার্থে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

ভেনেজুয়েলা নিয়ে পরবর্তী কি সিদ্ধান্ত হবে এবং সেটি কংগ্রেসে অনুমোদন পাবে কি না, সেই প্রশ্নের জবাবে পিট হেগসেথ বলেছেন, এটা ছিল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একটি অভিযান। আমরা এর সাথে কংগ্রেসকেও সম্পৃক্ত রাখবো।

তিনি আরও বলেন, এরপর কী হবে, তা নির্ধারণ করবেন ভেনেজুয়েলার জনগণ। তবে নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধির দিক থেকে শেষ পর্যন্ত আমেরিকা এতে উপকৃত হবে। আমরা বিশ্বাস করি, ভেনেজুয়েলার মানুষও এতে লাভবান হতে পারে।

হেগসেথ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশংসা করে বলেন, আমরা বিশ্বাস করি ট্রাম্প সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। এই বিপজ্জনক বিশ্বে শক্তি ছাড়া শান্তি আসে না।

মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, এই অভিযানের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ‘তেল-সমৃদ্ধি’ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হিসেবেও কাজ করেছে।

টিটিএন

