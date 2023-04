ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন বাইডেন-মোদীসহ বিশ্বনেতারা

দক্ষিণ এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আজ উদযাপিত হচ্ছে পবিত্র ঈদুল ফিতর। আগের দিন (শুক্রবার) ঈদ উযাপিত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে। এ উপলক্ষে ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিভিন্ন দেশের সরকারপ্রধান, রাজা, রাজনৈতিক নেতারা। তাদের মধ্যে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কানাডার প্রেসিডেন্ট জাস্টিন ট্রুডোসহ আরও অনেকে।

টুইটারে ঈদ শুভেচ্ছাবার্তায় বাইডেন বলেছেন, রমজান মাসের অন্তিম মুহূর্তে জিল (মার্কিন ফার্স্টলেডি) এবং আমি যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বে ঈদুল ফিতর উদযাপনকারী মুসলিমদের উষ্ণ শুভেচ্ছা জানাই। আমরা আপনাদের সম্প্রদায়কে সহানুভূতিতে ভরা একটি আনন্দময় ছুটি কামনা করি। ঈদ মোবারক!

As the month of Ramadan comes to a close, Jill and I send our warmest greetings to Muslims celebrating Eid al-Fitr in the United States and across the world.



We wish you a joyous holiday filled with community and compassion. Eid Mubarak! pic.twitter.com/uha0qdg85o