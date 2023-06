কিছুদিন আগেও যেখানে ছিল ভাঙাচোরা, খানাখন্দে ভরা রাস্তা, সেখানে আজ চকচক করছে নতুন পিচঢালা সড়ক। তার ওপর দিয়ে ছুটে যাবে ভারী যানবাহন, সহজ হবে চলাচল। ঠিকাদার বলেছেন, ‘জার্মান প্রযুক্তি’তে তৈরি হয়েছে সড়কটি। ফলে সেটি টেকসই, মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে আশা করেছিল এলাকাবাসী। কিন্তু কাজ শেষে সড়ক দেখতে গিয়েই সবার চক্ষু ছানাবড়া! এ কেমন রাস্তা তৈরি করেছে, যা হাত দিয়ে টান দিলেই উঠে আসছে! রাস্তার গর্তগুলো বন্ধ না করেই কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য কার্পেট জাতীয় বস্তু বিছিয়ে তার ওপর ঢেলে দেওয়া হয়েছে পিচ-পাথর।

সম্প্রতি ভারতের মহারাষ্ট্রে ঘটেছে এই ঘটনা। গ্রামবাসী হাত দিয়ে টেনে সড়কের পিচ তুলে ফেলার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

ভিডিওতে দেখা যায়, গ্রামের একদল লোক সড়কের পিচ হাত দিয়ে টেনে তুলছেন। একটু তুলতেই পিচের নিচে দেখা যাচ্ছে কার্পেট জাতীয় কিছু একটা বিছানো।

When Kaleen Bhaiya ventures into Road construction The contractor made a fake road— with carpet as a base! #Maharashtra #India #Wednesdayvibe pic.twitter.com/6MpHaL5V6x