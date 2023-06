বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বায়ু নিউইয়র্কে

বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বায়ুর শহরগুলোর তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটি। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (৬ জুন) রাত ১০টায় (বাংলাদেশ সময় বুধবার সকাল ৮টা) এই তালিকায় শীর্ষস্থানে দেখা গেছে মার্কিন শহরটিকে। একই সময় দূষিত শহরের তালিকায় ১২তম স্থানে ছিল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা।

মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলোর খবর অনুসারে, কানাডায় ছড়িয়ে পড়া ভয়াবহ দাবানলে সৃষ্ট ধোঁয়ার কারণেই নিউইয়র্কের বায়ু এত বেশি দূষিত হয়ে উঠেছে।

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাতে আইকিউএয়ারের এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সে নিউইয়র্কের বাতাসকে ‘অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসময় শহরটির বাতাসে পিএম২.৫’র মাত্রা ছিল ২০০’র ওপরে।

বাংলাদেশ সময় বেলা ১১টার দিকে আইকিউএয়ারের তালিকা অনুসারে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত বায়ুর শহর ছিল নিউইয়র্ক। দ্বিতীয় ভারতের দিল্লি, তৃতীয় ইরাকের বাগদাদ, চতুর্থ যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েট, পঞ্চম ইসরায়েলের তেল-আবিব, ষষ্ঠ কুয়েতের কুয়েত সিটি, সপ্তম কাতারের দোহা, অষ্টম সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই, নবম ভারতের কলকাতা এবং দশম স্থানে ছিল ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা।

এছাড়া সৌদি আরবের রিয়াদ ১১তম এবং বাংলাদেশের ঢাকা ছিল তালিকার ১২তম স্থানে।

বায়ুদূষণের কারণে নিউইয়র্কের কমপক্ষে ১০টি স্কুল ডিস্ট্রিক্ট মঙ্গলবার সবধরনের আউটডোর কার্যক্রম বাতিল করেছে। এগুলোর মধ্যে একাডেমিক, অ্যাথলেটিক ও পাঠ্যক্রম বহির্ভূত ইভেন্টের পাশপাশি আউটডোর জিম বা অবকাশও বাতিল করেছে কর্তৃপক্ষ।

New York City's five boroughs have some of the worst air in the US right now.



The city woke to an orange glow as the sun was obscured by a thick blanket of smoke drifting south from Canadian wildfires, covering much of the eastern US and Great Lakeshttps://t.co/W2zj4Mik1l pic.twitter.com/xmkhpy2omM