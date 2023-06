রেস্তোরাঁয় বসে অনলাইনে অর্ডার, খাবার মিললো অর্ধেক দামে!

রেস্তোরাঁয় তো কমবেশি সবাই খেতে যান। কিন্তু কখনো কি রেস্তোরাঁয় বসে সেখানকারই খাবার অনলাইন ফুড ডেলিভারি অ্যাপে অর্ডার করে খেয়েছেন? সম্প্রতি এই কাণ্ডই করেছেন ভারতের এক যুবক। এর মাধ্যমে ৪০০ রুপির কফি পেয়েছেন মাত্র ১৯০ রুপিতে। ঘটনাটি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

জানা যায়, সন্দ্বীপ মল নামে এক যুবক গিয়েছিলেন স্টারবাকসের একটি কফিশপে। যেখানে এক কাপ কফির দাম প্রায় ৪০০ রুপি। সেই সঙ্গে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে বিল পেমেন্টের ঝক্কি তো রয়েছেই। অন্যদিকে, অনলাইন অর্ডারে থাকে বিভিন্ন ধরনের ছাড় ও কুপন, যা অফলাইনে মেলে না। সে কারণেই এমন অদ্ভুত ঘটনা ঘটান সন্দ্বীপ।

Sitting at Starbucks - coffee for 400. Zomato deal for same coffee 190. Ordered Zomato with address of Starbucks. The Zomato guy picks up and gives me to my table at Starbuck. ये वाला business अपनी अक्ल से completely out of course है।