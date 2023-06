আরও শক্তি বাড়ালো ‘ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয়’, জরুরি বৈঠকে মোদী

অত্যাধিক প্রবল ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয় ক্রমেই আরও শক্তিশালী হচ্ছে। আগামী বৃহস্পতিবার (১৫ জুন) দুপুর নাগাদ ঝড়টি তীব্র শক্তিতে ভারতের গুজরাট ও পাকিস্তানের করাচি উপকূলে আছড়ে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঝড়ের পরিস্থিতি মূল্যায়নে এরই মধ্যে উচ্চপর্যায়ের জরুরি বৈঠক করেছেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে গুজরাটের সৌরাষ্ট্র ও কুচ অঞ্চলের জন্য জরুরি সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ (আইএমডি)। সংস্থাটি জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড় বিপর্যয়ের কারণে আগামী বুধবার (১৪ জুন) পর্যন্ত গুজরাট উপকূলে সমুদ্রের অবস্থা ‘উত্তাল থেকে অতিউত্তাল’ এবং বৃহস্পতিবার (১৫ জুন) ‘অতিউত্তাল থেকে উচ্চ উত্তাল’ থাকতে পারে।

আরও পড়ুন>> অত্যাধিক প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়েছে ‘বিপর্যয়’

আইএমডির পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঝড়ের প্রভাবে কুচ, জামনগর, মরবি, গির সোমনাথ, পোরবন্দর, এবং দেবভূমি দ্বারকা জেলাগুলোতে ১৩ থেকে ১৫ জুনের মধ্যে ভারী বৃষ্টিপাত এবং অতিউচ্চ বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

কুচ জেলার কর্মকর্তারা এরই মধ্যে নিচু এলাকাগুলোর বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে শুরু করেছেন। তারা বলেছেন, আমরা উপকূলীয় অঞ্চলের গ্রামগুলো থেকে লোকজনকে সরিয়ে নিতে আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত করেছি।

Cyclone Alert for Saurashtra and Kutch Coast: Orange Message. ESCS BIPARJOY lay at 1130IST today, about 420km SSW of Jakhau Port. To cross near Jakhau Port (Gujarat) by noon of 15th June as VSCS. @WMO @moesgoi @DDNewslive @airnewsalerts pic.twitter.com/dIhjJse1bZ