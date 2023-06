মারামারি করতে প্রস্তুত মার্ক জুকারবার্গ ও ইলন মাস্ক

দুই টেক জায়ান্ট ফেসবুক-টুইটারের মধ্যে প্রতিযোগিতা নতুন কিছু নয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ দুই সংস্থা একে অপরকে টেক্কা দেওয়ায় ব্যস্ত। সোশ্যাল মিডিয়া জগতের দুই শীর্ষ সংস্থার মালিকও বিশ্বের শীর্ষ ধনীর তালিকায় প্রতিযোগিতা করছেন। কিন্তু তাই বলে সশরীরে মারামারি করবেন তারা!

না, এখনো ঘটেনি এই কাণ্ড! তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে সেটি খুব বেশি দূরেও নয়। শিগগির হয়তো বদ্ধ খাঁচায় একে অপরকে কিল-ঘুসি মারতে দেখা যাবে ইলন মাস্ক ও মার্ক জুকারবার্গকে।

সম্প্রতি নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম টুইটারে ইলন মাস্ক এক পোস্টে বলেছিলেন, ‘মার্ক জুকারবার্গের সঙ্গে খাঁচার ভেতর লড়তে প্রস্তুত’।

এটি নজর এড়ায়নি ফেসবুক-ইনস্টাগ্রামের মূল কোম্পানি মেটার প্রধান জুকারবার্গের। জবাবে মাস্কের টুইটের একটি স্ক্রিনশট ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করে তিনি লেখেন, ‘আমাকে জায়গার নাম পাঠাও’।

This is Zuck’s story on insta right now. Simulation confirmed pic.twitter.com/Vu0vrihFIV

এর প্রত্যুত্তরে ইলন মাস্ক বলেন, ভেগাস অক্টাগন। অক্টাগন হলো আল্টিমেট ফাইটিং চ্যাম্পিয়নশিপ (ইউএফসি) প্রতিযোগিতায় ব্যবহৃত একটি খাঁচাবিশিষ্ট মঞ্চ। সাধারণত নেভাদার লাস ভেগাসে হয়ে থাকে এই লড়াই প্রতিযোগিতা।

কিন্তু, এখন সত্যি সত্যিই যদি মাস্ক-জুকারবার্গ মারামারিতে নামেন, তাহলে কে জিতবেন? উত্তরটা কিন্তু সহজ।

If this is for real, I will do it