রাশিয়ায় সেনা সদর দপ্তরের কাছাকাছি বিকট বিস্ফোরণ

রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের শহর রোস্তভ-অন-ডনের একটি সেনা সদর দপ্তরের কাছাকাছি বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। শনিবার (২৪ জুন) বিকেলে এ বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় বলে জানায় রুশ সংবাদমাধ্যম আরটি।

আরটিতে প্রচার করা এক মিনিটের একটি ভিডিও ক্লিপে দেখা যায়, ঘটনাস্থল থেকে অনেক লোক পালিয়ে যাচ্ছেন। তবে এ ঘটনায় হতাহতের তাৎক্ষণিক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি বা সদর দপ্তরের ভবনটির কোনো ক্ষতি হয়েছে কি না তাও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

এদিকে, ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, রাশিয়ার একাধিক সামরিক হেলিকপ্টার শনিবার বিকেলে বিদ্রোহী ওয়াগনার সৈন্যদের একটি কাফেলার উপর গুলি চালিয়েছে। কাফেলাটি একটি ট্রাকে সৈন্য ও কমপক্ষে একটি ট্যাঙ্ক নিয়ে ভোরোনেজ শহরের পাশ দিয়ে মস্কোর উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছিল।

