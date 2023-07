রোলার কোস্টারে গোলযোগ, ৩ ঘণ্টা উল্টে ঝুলে থাকলেন আরোহীরা

চ্যালেঞ্জিং রাইড হিসেবে রোলার কোস্টার অনেকের কাছেই বেশ পছন্দের। দ্রুত গতিতে ঘুরপাঁক খেতে খেতে ছুটে চলার অন্যরকম এক মজা রয়েছে এতে। কিন্তু তার সঙ্গে বিপদের আশঙ্কাও কম নয়। রোলার কোস্টার থেকে ছিটকে পড়ে প্রাণহানির উদাহরণ রয়েছে অসংখ্য। ঠিক সেই ভয়টাই আরও একবার জাগিয়ে দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের একটি ঘটনা।

গত সোমবার (৪ জুলাই) দেশটির উইসকনসিন রাজ্যের ফরেস্ট কাউন্টি ফেস্টিভ্যালে একটি ফায়ারবল রোলার কোস্টারে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে তিন ঘণ্টারও বেশি উল্টো ঝুলে ছিলেন আট আরোহী।

ক্রান্ডন ফায়ার ডিপার্টমেন্টের ক্যাপ্টেন ব্রেনান কুক ডব্লিউজেএফডব্লিউ টেলিভিশনকে জানিয়েছেন, রাইডে যান্ত্রিক সমস্যার কারণে এটি খাড়া অবস্থায় আটকে গিয়েছিল। রাইডটি কিছুদিন আগে পরীক্ষা করেছিল উইসকনসিন কর্তৃপক্ষ। তখন কোনো সমস্যা পাওয়া যায়নি।

ফায়ার ডিপার্টমেন্ট ও ক্র্যান্ডন এরিয়া রেসকিউ স্কোয়াড এক যৌথ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, রাইডের উচ্চতার কারণে বিশেষ সরঞ্জাম এবং উদ্ধারকারী দলকে ডাকা হয়েছিল। এই উদ্ধার অভিযানে তিনটি শহরের দমকলকর্মীরা ক্র্যান্ডন ফায়ার ডিপার্টমেন্টকে সহায়তা করেন।

পরে একটি ল্যাডার ট্রাক ব্যবহার করে আটকেপড়া আরোহীদের নামিয়ে আনা শুরু হয়। প্রথমজনকে দুই ঘণ্টা এবং সর্বশেষ আরোহীকে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় পরে নিরাপদে নিচে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়।

