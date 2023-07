রিলস বানাতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি যুবকের!

দুর্ঘটনার কমতি নেই। ঘটছে মৃত্যুও। তবু ঝুঁকি নিয়ে সেলফি, বিপজ্জনক রিলস তৈরি চলছেই। এবার ইনস্টাগ্রামের জন্য রিলস বানাতে গিয়ে ভারতের কর্ণাটকে নিখোঁজ এক যুবক। বিরাট জলপ্রপাতে একটি পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে চলছিল ভিডিও রেকর্ডিং। হঠাৎ পা পিছলে ঝরনার পানিতে পড়ে যান যুবক। পানির তোড়ে ভেসে যান তিনি। মর্মান্তিক সেই দৃশ্য ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

পুলিশ জানিয়েছে, বছর ২৩-এর নিখোঁজ যুবকের নাম শরত কুমার। তার বাড়ি শিবমোগ্গা জেলার ভদ্রাবতী এলাকায়। দুর্ঘটনা ঘটে শিবমোগ্গারই আরাশিনাগুন্ডির বিখ্যাত জলপ্রপাতে। বন্ধুকে নিয়ে ঝরনা দেখতে এসেছিলেন শরৎ। ইনস্টাগ্রামের জন্য রিলস বানানোর কথা ভাবেন। সেই মতো তীব্র গতিতে বয়ে যাওয়া ঝরনার সামনে একটি পাথরের ওপরে দাঁড়ান। পিছনে দাড়িয়ে ভিডিও রেকর্ড করছিলেন বন্ধু। হঠাৎ ছন্দের পতন ঘটে।

পা পিছলে যায় শরতের। ঝরনার পানিতে পড়ে যান তিনি। চোখের নিমেষে পানির তোড়ে ভেসে যান। তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি বন্ধুর পক্ষে। এই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

এদিকে দুর্ঘটনার খবর পাওয়ামাত্র উদ্ধার কাজে নামে পুলিশ। তবে এখন পর্যন্ত ওই যুবকের দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এর আগে গত নভেম্বরেই কর্নাটকের বেলাগাভি জেলায় একটি ঝরনার কাছে সেলফি তোলার সময় পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল চার কিশোরীর। সেলফি তুলতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যুর একাধিক ঘটনাও সামনে এসেছে গত এক বছরে।

Man making Instagram reel video, slips and drowns in Arasinagundi Falls in Karnataka. Body not found yet.

Rocks in waterfalls are full of moss and slippery. Never go to the edge.

Life is worth more than insta likes. pic.twitter.com/RlPI8Tr9Fg