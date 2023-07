জেরুজালেমে পবিত্র আল-আকসা মসজিদ চত্বরে তৃতীয়বারের মতো প্রবেশ করেছেন ইসরাইলের জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন-গাভির। বৃহস্পতিবার (২৭ জুলাই) এক হাজারেরও বেশি কট্টোর জাতীয়তাবাদী ইসরায়েলি দখলদারকে সঙ্গে নিয়ে আল-আকসায় প্রবেশ করেন তিনি।

এদিন বেন-গাভির ও তার অনুসারীরা আল আকসায় তিশা ব’আভ পালন করেন। ইসরায়েলি মন্ত্রীর এমন উপস্থিতিতে আল-আকসা প্রাঙ্গণে উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে বেন-গাভির বলেন, নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও আল-আকসা ইসরায়েলিদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আমাদের ফিরে আসতেই হবে ও নিজেদের সার্বভৌমত্ব প্রমাণ করতে হবে।

বেন-গাভির ধারাবাহিকভাবে ফিলিস্তিন বিরোধী মন্তব্য করে আসছেন। মন্ত্রীত্ব পাওয়ার আগে তিনি একটি নিষিদ্ধঘোষিত গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন, যেটিকে ইসরায়েল একটি ‘সন্ত্রাসী’ সংগঠন হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।

