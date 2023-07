বাসের সিটে বসা নিয়ে দুই নারীর মারামারি, ভিডিও ভাইরাল

লোকাল বাসে বেশ ভিড়। বসার জন্য খালি সিট তো দূরের কথা, ঠিকমতো দাঁড়ানোই কষ্টকর। এ অবস্থায় এক যাত্রী সিট ছেড়ে উঠতেই হাতের নাগালে চলে আসে সোনার হরিণ। সেটি ধরার জন্য, অর্থাৎ সিটের দখল নিয়ে রীতিমতো মারামারিতে জড়িয়ে পড়েছেন দুই নারী। আর সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

জানা গেছে, সম্প্রতি ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের তুমকুরে। সেখানে একটি লোকাল বাসে দুই নারীর মারামারির দৃশ্য ধরা পড়েছে। অবশ্য এটিকে মারামারি বলার চেয়ে এক নারী আরেক নারীকে মারছেন বলাই উপযুক্ত! কারণ একজনের শক্তির কাছে আরেকজন মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারেননি। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসায় একটু হলে মার খাচ্ছিলেন আরেক সহযাত্রীও।

আরও পড়ুন>> পরকীয়ায় মত্ত স্ত্রীকে হাতেনাতে ধরলেন স্বামী, ভিডিও ভাইরাল

বাসের যাত্রীরা জানিয়েছেন, সিটে বসা নিয়ে প্রথমে ওই দুই নারীর মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এরপর ধীরে ধীরে তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। এমনকি একপর্যায়ে তারা একে অপরের চুল ধরে টানাটানি করতে থাকেন। বাসের অন্য এক সহযাত্রী সেই দৃশ্য ভিডিও করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেন।

Kalesh b/w Two Woman inside KSRTC bus over seat issues in Tumkur, karnataka pic.twitter.com/GK6wy9yBcN