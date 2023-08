পাকিস্তানে ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে ৩০

পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে যাত্রীবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৩০ হয়েছে। পাশাপাশি আহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০০। জেলা কর্মকর্তা ও পুলিশের এক মুখপাত্রের বরাতে পাকিস্তানের সম্প্রচারমাধ্যম জিও এসব তথ্য জানায়।

জিও টিভির খবরে বলা হয়েছে, অনেক মানুষ ট্রেনের একটি বগিতে আটকা পড়েছেন। উদ্ধারকৃতদের স্থানীয় হাসপাতালগুলোতে নেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে কাজ করছেন উদ্ধারকর্মীরা। সেই সঙ্গে সিন্ধুতে বন্ধ রয়েছে ট্রেন চলাচল।

জানা যায়, ট্রেনটি করাচি থেকে রাওয়ালপিন্ডির দিকে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সারহারি স্টেশনের কাছে এলে হঠাৎ করেই সেটি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। দুর্ঘটনার খবর শুনেই উদ্ধারকারীরা দ্রুত সময়ের মধ্যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। আহত যাত্রীদের উদ্ধার স্থানীয় নবাবশাহ পিপলস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

#WATCH : At least 20 passengers have been reported dead over 50 injured in the Pakistan train accident Hazara Express. #Pakistan #Pakistan #trainaccident #BREAKING #BreakingNews #LatestNews #LatestNews #Latest #HazaraExpress pic.twitter.com/GOXic0G7qd