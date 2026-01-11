  2. আন্তর্জাতিক

ইরানের বিক্ষোভকারীদের সমর্থন জানিয়ে যা বললো ইসরায়েল

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:২৪ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
অর্থনৈতিক মন্দা ও মুদ্রার মান পতনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোর সময় সময় তেহরানের একটি সেতুর ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা/ ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে তোলা ছবি/ এএফপি

ইরানের বিক্ষোভকারীদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিদেওন সা’র। ইরানে গত কয়েক দিন ধরে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ চলছে। যা এরই মধ্যে সহিংসতায় রূপ নিয়েছে।

এক্স (সাবেক টুইটার)-এ পোস্ট করা এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে সা’র বলেন,
আমরা ইরানি জনগণের স্বাধীনতার সংগ্রামকে সমর্থন করি এবং তাদের সাফল্য কামনা করি।

তিনি আরও বলেন, আমরা মনে করি তারা স্বাধীনতার যোগ্য। ইরানের জনগণের সঙ্গে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই।

তবে ইরানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করে ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমাদের একটি বড় সমস্যা রয়েছে, যা শুধু আমাদের নয়—এটি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যাও।

এদিকে ইরান বারবার যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আসছে যে, তারা সহিংসতা উসকে দিচ্ছে এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্রের জাতীয় ঐক্য দুর্বল করার চেষ্টা করছে।

ইরান ও ইসরায়েল গত জুন মাসে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সে সময় ইসরায়েল ইরানের সামরিক ও পারমাণবিক স্থাপনায় নজিরবিহীন হামলা চালায়।

এই হামলায় যুক্তরাষ্ট্রও স্বল্প সময়ের জন্য অংশ নেয় এবং ইরানের তিনটি বড় পারমাণবিক স্থাপনায় আঘাত হানে।

সূত্র: এএফপি

