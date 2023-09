রানওয়ে থেকে ছিটকে গেলো প্লেন, আহত ৩

মুম্বাই বিমানবন্দরে অবতরণ করতে গিয়ে রানওয়ে থেকে ছিটকে গেছে একটি ব্যক্তিগত প্লেন। এটিতে পাঁচজন যাত্রী ও তিনজন ক্রু ছিল। ঘটনার পরই তাদের উদ্ধার করা হয়েছে। তবে যাত্রীদের মধ্যে তিনজন আহত হয়েছেন। তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সংবাদমাধ্যম এএনআই জানিয়েছে, প্লেনটি বিশাখাপত্তনম থেকে মুম্বাইয়ে গিয়েছিল। বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বিমানবন্দরে নামার সময় সমস্যায় পড়েন পাইলট। কারণ বৃষ্টিতে রানওয়ে পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছিল। দৃশ্যমানতাও কমে এসেছিল। ফলে অবতরণের সময় প্লেনটি ছিটকে পাশে চলে যায়।

Pvt Aircraft crashed at Mumbai Airport. 6 Passengers and 2 Crew were on board. pic.twitter.com/vT69sjRUwv