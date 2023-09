জন্মদিনে মেট্রোয় মোদী, যাত্রীদের সঙ্গে সেলফি

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন রোববার (১৭ সেপ্টেম্বর)। এই দিনকে ঘিরে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে নরেন্দ্র মোদীর। বরাবরই জন্মদিনে জনকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন মোদী। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

জন্মদিনে ঠিক যেন আর পাঁচজনের মতো। মিশে গেলেন জনগণের ভিড়ে। চোখ ধাঁধানো যশোভূমি কনভেশন সেন্টার উদ্বোধনের পর দিল্লিতে মেট্রোর যাত্রী হলেন। নিজের জন্মদিনে দিল্লিকে একটি নতুন মেট্রো লাইন উপহার দেন তিনি।

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi travels in Delhi Metro ahead of inaugurating the extension of Delhi Airport Metro Express line from Dwarka Sector 21 to a new metro station ‘YashoBhoomi Dwarka Sector 25’. pic.twitter.com/O3sKCNDcTK