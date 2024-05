মরুর দেশ আমিরাতে অঝোরে ঝরছে বৃষ্টি, সতর্কতা জারি

প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। বেশিরভাগ রাস্তায় জলাবদ্ধতা তৈরি হওয়ায় বিঘ্নিত হচ্ছে যানচলাচল। এর কারণে স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের সশরীরে হাজির হওয়ার পরিবর্তে অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীদেরও বাসায় থেকে কাজ করার অনুমতি দিতে আহ্বান জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

কয়েকদিন ধরেই অস্থিতিশীল আবহাওয়ার শঙ্কায় ছিল আমিরাত। বৃহস্পতিবার (২ মে) সেখানে সবচেয়ে বাজে পরিস্থিতি হতে পারে এবং শুক্রবারও প্রবল বর্ষণের আশঙ্কা রয়েছে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

এ অবস্থায় বিভিন্ন খাতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরামর্শ জারি করা হয়েছে। স্কুলগুলোর পাঠদান অনলাইনে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কর্মীদের বাড়ি থেকে কাজ করতে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে বিভিন্ন সংস্থাকে। পার্ক এবং সমুদ্রসৈকতগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অতিবৃষ্টির প্রভাব মোকাবিলায় প্রস্তুত রাখা হয়েছে বিমানবন্দর এবং বিমান সংস্থাগুলোও।

আমিরাতেরে ন্যাশনাল সেন্টার অব মেটিওরোলজি (এনসিএম) জানিয়েছে, স্থানীয় সময় বুধবার মধ্যরাত থেকে দেশজুড়ে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। দিনগত রাত ২টার দিকে দুবাইয়ে শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি ও বজ্রপাত।

The Situation Right Now. Heavy Rain Yet again. Happy Rainy Morning #Dubai #Rain pic.twitter.com/dZnnnO8vD0