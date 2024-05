নিজের নাচের প্যারোডি ভিডিও শেয়ার করে মমতাকে খোঁচা দিলেন মোদী

ভারতে চলছে তৃতীয় দফা লোকসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। এর মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের নাচের একটি ভিডিও শেয়ার করলেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভিডিওটিতে তাকে বিশেষ ভঙ্গিমায় হাঁটতে ও নাচতে দেখা যাচ্ছে, যা নিয়ে তোলপাড় নেটদুনিয়া।

তবে উচ্ছ্বসিত হওয়ার কিছু নেই। ভিডিওটি সত্যি নয়, তৈরি করা। প্রথমে এথেয়িস্ট কৃষ্ণ নামক একটি এক্স হ্যান্ডেল থেকে এটি শেয়ার করা হয়। সঙ্গে ক্যাপশনে লেখা হয়, ভিডিওটি পোস্ট করছি। কারণ আমি জানি, এর জন্য ‘ডিক্টেটর’ আমাকে গ্রেফতার করবেন না। মূলত পোস্টটিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকে পরোক্ষভাবে কটাক্ষ করা হয়।

পরে ওই ভিডিওটিই শেয়ার করেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী। সঙ্গে লেখেন, আপনাদের সবার মতো আমিও নিজেকে নাচতে দেখে আনন্দ পেয়েছি। ভরা ভোটের মৌসুমে এই ধরনের সৃজনশীলতা সত্যিই আনন্দ দেয়।

Like all of you, I also enjoyed seeing myself dance.



Such creativity in peak poll season is truly a delight! #PollHumour https://t.co/QNxB6KUQ3R