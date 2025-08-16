নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, ৪৫ বছরেও আবেদনের সুযোগ

নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, ৪৫ বছরেও আবেদনের সুযোগ
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেডে ‘এজিএম/ডিজিএম’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড
বিভাগের নাম: সার্ভিস
পদের নাম: এজিএম/ডিজিএম
পদসংখ্যা: ০১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৮-৪৫ বছর
কর্মস্থল: ময়মনসিংহ (ত্রিশাল)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Minister Hi-Tech Park Ltd করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
