৪৫ জনকে নিয়োগ দেবে সিঙ্গার, ২৪ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫২ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেডে ‘ট্রেইনি ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার’ পদে ৪৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: সিঙ্গার বাংলাদেশ লিমিটেড

পদের নাম: ট্রেইনি ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ৪৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান
অভিজ্ঞতা: ০২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৪-৪০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Singer Bangladesh Limited ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

