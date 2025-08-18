সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং বিভাগে নিয়োগ দেবে মেঘনা গ্রুপ

সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং বিভাগে নিয়োগ দেবে মেঘনা গ্রুপ
মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে (এমজিআই) ‘টেরিটরি সেলস ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৪ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ (এমজিআই)
বিভাগের নাম: সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং
পদের নাম: টেরিটরি সেলস ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান
অভিজ্ঞতা: ০৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Meghna Group of Industries ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ/জিকেএস