  2. জাগো জবস

সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং বিভাগে নিয়োগ দেবে মেঘনা গ্রুপ

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১২ এএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং বিভাগে নিয়োগ দেবে মেঘনা গ্রুপ
মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের লোগো। ফাইল ছবি

মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে (এমজিআই) ‘টেরিটরি সেলস ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৪ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ (এমজিআই)
বিভাগের নাম: সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং

পদের নাম: টেরিটরি সেলস ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান
অভিজ্ঞতা: ০৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Meghna Group of Industries ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ২১০ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ১১২

সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ২১০ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ১১২

চাকরির-খবর
১০১ জনকে নিয়োগ দেবে দুর্নীতি দমন কমিশন, আবেদন ফি ৫৬ টাকা

১০১ জনকে নিয়োগ দেবে দুর্নীতি দমন কমিশন, আবেদন ফি ৫৬ টাকা

চাকরির-খবর
১৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে বিএএফ শাহীন কলেজ

১৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে বিএএফ শাহীন কলেজ

চাকরির-খবর