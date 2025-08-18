  2. জাগো জবস

নারী কর্মী নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:২৭ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
নারী কর্মী নিয়োগ দেবে মিনিস্টার, কর্মস্থল ঢাকা
মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেডে ‘সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড
বিভাগের নাম: শোরুম ডিভশন

পদের নাম: সেলস এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ০৬ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/এইচএসসি
অভিজ্ঞতা: ০২ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী
বয়স: ১৮-৩০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Minister Hi-Tech Park Ltd ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ২১০ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ১১২

সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ২১০ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি ১১২

চাকরির-খবর
১০১ জনকে নিয়োগ দেবে দুর্নীতি দমন কমিশন, আবেদন ফি ৫৬ টাকা

১০১ জনকে নিয়োগ দেবে দুর্নীতি দমন কমিশন, আবেদন ফি ৫৬ টাকা

চাকরির-খবর
১৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে বিএএফ শাহীন কলেজ

১৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে বিএএফ শাহীন কলেজ

চাকরির-খবর