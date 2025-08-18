ঢাকায় নিয়োগ দিচ্ছে ব্র্যাক ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা

ঢাকায় নিয়োগ দিচ্ছে ব্র্যাক ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা
ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসিতে ‘হেড অব ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৭ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: হেড অব ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে BRAC Bank PLC ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ