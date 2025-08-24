ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার নেবে প্রাণ গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রাণ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার’ পদে ২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৯ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রাণ গ্রুপ
বিভাগের নাম: এক্সপোর্ট
পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি অফিসার
পদসংখ্যা: ২০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস/সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট/মার্কেটিং/সমমান)
অভিজ্ঞতা: ০২ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৪-৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে PRAN Group ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ