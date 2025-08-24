ঢাকায় নিয়োগ দেবে রূপায়ণ গ্রুপ, ৪৮ বছরেও আবেদন

ঢাকায় নিয়োগ দেবে রূপায়ণ গ্রুপ, ৪৮ বছরেও আবেদন
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রূপায়ণ গ্রুপে ‘জিএম’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: রূপায়ণ গ্রুপ
বিভাগের নাম: এইচআর অ্যান্ড অ্যাডমিন
পদের নাম: জিএম
পদসংখ্যা: ০১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ৪১-৪৮ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (মহাখালী)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Rupayan Group ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ