শিক্ষক-কর্মচারী নেবে বিএএফ শাহীন কলেজ, আবেদন শেষ মঙ্গলবার

প্রকাশিত: ০৯:৫৮ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
বিএএফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা। ফাইল ছবি। ফাইল ছবি

সম্প্রতি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা। প্রতিষ্ঠানটিতে ০৬টি পদে ১৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ আগস্ট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩৫ বছর। তবে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথিলযোগ্য।
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলা এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ছবি ও স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: প্রভষক পদের জন্য ৬৬০ টাকা, সহকারী শিক্ষক পদের জন্য ৫৬০, অফিস সহকারী, হিসাব সহকারী ও পিএ পদের জন্য ৩৬০ টাকা, অফিস সহায়ক ও আয়া পদের জন্য ২৬০ টাকা (অনলাইন চার্জসহ) অনলাইনে পেমেন্ট করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ১৪ আগস্ট ২০২৫

