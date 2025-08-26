  2. জাগো জবস

রানার গ্রুপে নিয়োগ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:১৮ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
রানার গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান রানার গ্রুপ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ইন্টার্ন’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ০৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: রানার গ্রুপ
বিভাগের নাম: সেলস

পদের নাম: ইন্টার্ন
পদসংখ্যা: ০৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

অন্যান্য সুবিধা:
# উৎসব বোনাস ২টি
# রুট মিললে পরিবহন সুবিধা দেওয়া হবে।

দায়িত্ব
# দৈনন্দিন কাজে বিক্রয় প্রতিনিধি দলকে সহায়তা করা।
# বিক্রয় প্রতিবেদন এবং ডকুমেন্টেশন প্রস্তুতে সহায়তা করতে হবে।
# ক্লায়েন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করা।
# মাঠ পরিদর্শন এবং প্রচারমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা।
# বিক্রয় সুপারভাইজার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোনো কাজ সম্পাদন করা।

চাকরির ধরন: ইন্টার্নশিপ
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Runner Group করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

