  2. জাগো জবস

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, লাগবে স্নাতক পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৮ এএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, লাগবে স্নাতক পাস
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি 

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসিতে ‘রিলেশনশিপ অফিসার/ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ক্রেডিট

পদের নাম: রিলেশনশিপ অফিসার/ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ০৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৪০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক United Commercial Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

১৬ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট

১৬ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট

চাকরির-খবর
শিক্ষক-কর্মকর্তা নেবে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ

শিক্ষক-কর্মকর্তা নেবে রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ

চাকরির-খবর
৪১ জনকে নিয়োগ দেবে আরএনপিএল, বেতন ছাড়াও থাকছে অন্যান্য সুবিধা

৪১ জনকে নিয়োগ দেবে আরএনপিএল, বেতন ছাড়াও থাকছে অন্যান্য সুবিধা

চাকরির-খবর