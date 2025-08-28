ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকে নিয়োগ, ৪০ বছরেও আবেদন

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকে নিয়োগ, ৪০ বছরেও আবেদন
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসিতে ‘সাব ব্র্যাঞ্চ ইনচার্জ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: সাব ব্র্যাঞ্চ ইনচার্জ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ০২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৪০ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক United Commercial Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
