ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি পদে নিয়োগ দেবে উত্তরা মটরস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:০১ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
উত্তরা মটরস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি 

উত্তরা মটরস লিমিটেডে ‘ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: উত্তরা মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: সেলস

পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি
পদসংখ্যা: ০৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Uttara Motors Ltd করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

