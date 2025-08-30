  2. জাগো জবস

জনবল নিয়োগ দেবে উত্তরা মটরস, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১৯ পিএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
উত্তরা মটরস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

উত্তরা মটরস লিমিটেডে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: উত্তরা মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: সেলস

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: ০২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Uttara Motors Ltd করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এএসএম

