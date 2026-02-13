  2. লাইফস্টাইল

খুশির দিনে ঘরেই বানিয়ে নিন গোলাপজাম

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৪৬ পিএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
খুশির দিনে ঘরেই বানিয়ে নিন গোলাপজাম
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

মিষ্টিমুখ ছাড়া কি আর খুশির দিন পূর্ণতা পায়? জন্মদিন, বিয়ে, অতিথি আপ্যায়ন কিংবা যেকোনো ছোট্ট আনন্দঘন মুহূর্ত সবকিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে একটুখানি মিষ্টি স্বাদ। আর সেই তালিকায় সবার প্রিয় নামগুলোর একটি হলো নরম, রসালো গোলাপজাম। বাইরে থেকে কেনার ঝামেলা না করে খুব সহজ উপকরণেই এবার খুশির দিনে ঘরেই বানিয়ে নিতে পারেন সুস্বাদু গোলাপজাম। রইলো রেসিপি-

উপকরণ

  • ফুল ক্রিম গুঁড়ো দুধ ১ কাপ
  • তরল দুধ আধা কাপ
  • ময়দা ৪ টেবিল চামচ
  • বেকিং পাউডার ১ চা-চামচ
  • ঘি ২ চা-চামচ
  • তেল ভাজার জন্য
  • চিনি ২ কাপ
  • পানি ৪ কাপ

আরও পড়ুন:

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমেই গুঁড়ো দুধ, ময়দা, বেকিং পাউডার ও ঘি মিশিয়ে তাতে ৯-১০ টেবিল চামচ তরল দুধ দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিন। এবার পছন্দমতো সাইজে মিষ্টি বানিয়ে তা তেলে মাঝারি আঁচে ভেজে নিন। এবার তেল থেকে উঠিয়ে ১০ থেকে ১২ মিনিট রাখতে হবে।

অন্যদিকে শিরার জন্য চিনি ২ কাপ, পানি ৪ কাপ চুলায় দিয়ে ভালোভাবে ফুটিয়ে নিন। মিষ্টিগুলো কুসুম গরম অবস্থায় ফুটানো শিরায় দিয়ে দিন। এরপর ঢেকে ১০ থেকে ১৫ মিনিট মাঝারি আঁচে জ্বাল দিন। সবশেষে ১ কাপ গরম পানি দিয়ে মিষ্টিগুলো কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে চুলা বন্ধ করে ২ ঘণ্টারে জন্য রেখে দিন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো মজাদার গোলাপজাম।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।