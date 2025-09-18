  2. জাগো জবস

প্রভাষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:০৮ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো। ফাইল ছবি

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশে ‘প্রভাষক-কর্মচারী’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ অক্টোবর বিকেল ৫টা পর্যন্ত ডাকযোগে অথবা সরাসরি আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ

আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় করে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ- ৬৭৭০। আবেদনপত্র ডাকযোগে অথবা সরাসরি পাঠাতে পারবেন।

আবেদন ফি: রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ এর অনুকূলে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের যে কোনো শাখায় ০১ নং পদের জন্য ২০০ টাকা, ২ নং পদের জন্য ৫০ টাকা ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

