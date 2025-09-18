প্রভাষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

প্রভাষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশে ‘প্রভাষক-কর্মচারী’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ অক্টোবর বিকেল ৫টা পর্যন্ত ডাকযোগে অথবা সরাসরি আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় করে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ- ৬৭৭০। আবেদনপত্র ডাকযোগে অথবা সরাসরি পাঠাতে পারবেন।
আবেদন ফি: রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ এর অনুকূলে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের যে কোনো শাখায় ০১ নং পদের জন্য ২০০ টাকা, ২ নং পদের জন্য ৫০ টাকা ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইত্তেফাক, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এমআইএইচ