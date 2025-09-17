  2. জাগো জবস

শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০২ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
লালমনিরহাট ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। ফাইল ছবি

লালমনিরহাট ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজে ৬টি পদে ৯ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীরা অনলাইন ও অফলাইন দুইভাবেই আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: লালমনিরহাট

বয়স: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৩৫ বছনর

ডাকযোগে আবেদনের ঠিকানা: অধ্যক্ষ, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট।

অনলাইনে আবেদনের ঠিকানা: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদন ফি: ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট এর অনুকূলে ১ নং পদের জন্য ১০০০ টাকা, ২-৩ নং পদের জন্য ৮০০ টাকা, ৪ নং পদের জন্য ৭০০ টাকা, ৫ নং পদের জন্য ৬০০ টাকা, ৬ নং পদের জন্য ৫০০ টাকা পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে। অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের (বিকাশ) মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

এমআইএইচ

