শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেবে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ
লালমনিরহাট ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজে ৬টি পদে ৯ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীরা অনলাইন ও অফলাইন দুইভাবেই আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: লালমনিরহাট
বয়স: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৩৫ বছনর
ডাকযোগে আবেদনের ঠিকানা: অধ্যক্ষ, ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট।
অনলাইনে আবেদনের ঠিকানা: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদন ফি: ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট এর অনুকূলে ১ নং পদের জন্য ১০০০ টাকা, ২-৩ নং পদের জন্য ৮০০ টাকা, ৪ নং পদের জন্য ৭০০ টাকা, ৫ নং পদের জন্য ৬০০ টাকা, ৬ নং পদের জন্য ৫০০ টাকা পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে। অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের (বিকাশ) মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইত্তেফাক, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এমআইএইচ