  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে প্রিমিয়ার ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৩৭ এএম, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসিতে ‘হেড অব করপোরেট ব্যাংকিং (ইভিপি টু এসইভিপি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

  • প্রতিষ্ঠানের নাম: দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: হেড অব করপোরেট ব্যাংকিং (ইভিপি টু এসইভিপি)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা এমবিএ
অভিজ্ঞতা: ১৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৫৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে প্রিমিয়ার ব্যাংকে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/জিকেএস

