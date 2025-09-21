নিয়োগ দিচ্ছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, বেতন এক লাখ ২০ হাজার

নিয়োগ দিচ্ছে মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, বেতন এক লাখ ২০ হাজার
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসিতে (এমটিবি) ‘অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। মাসিক বেতন পাবেন ৬০ হাজার টাকা থেকে এক লাখ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি)
বিভাগের নাম: ই-কমার্স অ্যান্ড ডিজিটাল পেমেন্টস
পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: ৬০,০০০-১২০,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি) করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
